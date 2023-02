Spalletti: "Con la Cremonese gara fondamentale"

"Non pensiamo alla Champions League: la partita con la Cremonese è fondamentale per noi, dobbiamo assolutamente vincere" . E' con queste parole che si apre la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara con i grigiorossi. " Ho troppi motivi per pensare alla partita di domani piuttosto che andare a disperdere pensieri su altro - continua Spalletti -. La Cremonese ci ha eliminato dalla Coppia Italia, ci siamo rimasti male. Abbiamo potuto constatare tutte le qualità di questa squadra : non gli sfugge mai la partita, è difficile dargli il colpo del ko . Hanno sempre una reazione, sanno difendersi e ripartire sia con la palla a terra o con il gioco lungo". Spalletti, poi, ha esaltato la qualità del lavoro dei propri ragazzi: " La squadra ha dato poche possibilità di aggrapparsi a qualcosa . Ho dei ragazzi seri e professionali, si respira un gran clima ed è merito di tutti. Si lavora bene e tutti in sintonia , dobbiamo fare bene la partita di domani". Fondamentale sarà anche l'atteggiamento: " Domani pensiamo all'atteggiamento giusto come con Salernitana e Spezia , ma prima dai una direzione alla gara e meno ansia ti subentra. Quando diminuiscono i minuti, aumenta la deterninazione e la voglia di vincere ma subentra anche tensione e nervosismo. Mi aspetto quindi gioco nello stretto e verticalizzazione in più, questo serve".

Spalletti: "Tifosi fondamentali, nessun rimpianto finora"

La gara con la Cremonese sarà una festa anche sugli spalti, dato che è stato registrato il sold out: "Il pubblico aiuta a dare qualcosa in più e viene uno spettacolo ancora più godibile, c'è più entusiasmo per lo spogliatoio. Quando il tifoso del Napoli sta bene mi riempie di gioia e sentire che si organizzano per questa partita mi rende felice. Aumenta il dispiacere invece per non avere la Curva nella trasferta col Sassuolo". L'eventuale vittoria dello scudetto avrebbe per Napoli anche un forte valore sociale, ma Spalletti alza la guardia: "Ho detto che se ci proiettiamo oltre la Cremonese ci create problemi. Sento cose su quanti punti bastano, quanto manca. Io non sono bravo a fare i conti e quindi ce l'avete con noi (ride, ndr). C'è chi dice basta vincerne 13 per la matematica, e quindi c'è da vincerle!". In chiusura, l'allenatore del Napoli ammette di non avere rimpianti per quanto fatto fino a ora: "Diamo il massimo tutti i giorni e questo ci permette di non avere rimorsi. Tutte le scelte sono fatte per portare un contributo importante a Napoli. Tutto per lei".