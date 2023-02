Dove vedere Napoli-Cremonese in tv

I numeri di Napoli e Cremonese

Il Napoli ha vinto per 4-1 sulla Cremonese nel match d’andata, ma nella sua storia in Serie A non è mai riuscito a battere i grigiorossi per due gare di fila nel massimo campionato: in 15 confronti sette successi campani, sei pareggi e due vittorie lombarde (l’ultima un 2-0 del 11 settembre 1994). Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 14 i precedenti tra Napoli e Cremonese in casa degli azzurri: 11 vittorie interne e tre pareggi, tra cui quello nel match recente di coppa del 17 gennaio 2023 (con vittoria ai rigori dei grigiorossi). La Cremonese ha realizzato solamente una rete in Serie A in casa del Napoli su sette sfide: nella vittoria campana per 2-1 del 16 gennaio 1994 (rete all’80’ di Gualco, dopo la doppietta iniziale di Fonseca). Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei 2022/23, solo il Bayern Monaco (un ko in 29 gare giocate) ha collezionato meno sconfitte del Napoli (due in 28 partite) considerando tutte le competizioni; in generale solo Manchester United e Paris Saint-Germain hanno vinto più partite degli azzurri (23) in questa stagione. La Cremonese è invece ancora a secco di vittorie; in un singolo torneo di Serie A solo quattro volte una formazione è arrivata alle prime 22 giornate senza successi: il Varese 1965/66, il Varese 1971/72, l’Ancona 2003/04 e il Verona 2015/16. In generale, le due squadre che hanno collezionato più gare da inizio campionato senza ottenere mai la vittoria sono il Varese 1971/72 e l’Ancona 2003/04 (entrambe arrivate alle prime 28 partite).