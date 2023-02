La tensione di una partita di calcio può portare a dire o fare cose che normalente non si direbbero o non si farebbero. E' quello che è successo a Lukaku verso la fine del primo tempo di Samp-Inter, quando ha cominciato a riprendere vistosamente Barella, reo di lamentarsi troppo coi compagni per le giocate sbagliate. "Basta, basta", si vede chiaramente ripretere più volte a Lukaku, che poi passa agli insulti. All'intervallo, come riferito da Inzaghi, però era già tutto chiarito

