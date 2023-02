L'allenatore artefice della salvezza dello scorso campionato era già stato esonerato dopo il tonfo 8-2 con l'Atalanta, per poi tornare immediatamente alla guida della squadra pochi giorni dopo. Da quel momento sono arrivati tre ko e una sola vittoria. Lui in conferenza: "Abbiamo i mezzi per salvarci"

Nicola a rischio esonero. Di nuovo . A pesare, in casa Salernitana, è il ko del Bentegodi contro il Verona, autentica sfida salvezza che ha cambiato le distanze: se prima il club granata aveva sette punti di margine sulla zona calda, ora il margine è di soli quattro. Da una parte una squadra, l'Hellas, reduce da due vittorie e due pari nelle ultime quattro. E in risalita. Dall'altra una Salernitana con tre ko e una sola vittoria (col Lecce) dopo il primo esonero di Nicola.

Nicola, andata e ritorno in tre giorni

Sì, perché l'allenatore artefice della clamorosa salvezza dello scorso campionato era già stato esonerato dopo il tonfo 8-2 con l'Atalanta (il 15 gennaio), per poi tornare immediatamente alla guida della squadra tre giorni dopo (il 18), senza saltare alcun match da capo allenatore. Da quel momento la vittoria sul Lecce come unica gioia e i tre ko, oltre a quello di Verona, arrivati pur sempre contro big come Napoli (2-0) e Juve (3-0). Più in generale, nel 2023, sono arrivate cinque sconfitte e soli 4 punti in sette gare.