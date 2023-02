Al Bentegodi va in scena la sfida salvezza: Zaffaroni sceglie Ngonge e Lazovic alle spalle di Gaich (e non di Lasagna). Conferma per Duda in mezzo. Nicola torna al 3-5-2 con Bonazzoli e Dia coppia in attacco. Ochoa e Coulibaly in panchina per scelta tecnica. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30