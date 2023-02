Inzaghi: "Siamo delusi. Scudetto? Pensiamo a noi"

L'allenatore dell'Inter analizza il pari di Marassi: "Il risultato non ci soddisfa, mi prendo la prestazione ma non sono contento". Sul campionato e sul -15 dal Napoli: "Guardiamo noi stessi, c'erano buoni segnali ma dovevamo finalizzare meglio". Sul litigio Lukaku-Barella: "C'era un po' di nervosismo per il risultato ma la situazione è rientrata"

Al termine del pareggio di Marassi per 0-0 contro la Sampdoria, Simone Inzaghi è rammaricato per il risultato: "Tanti tiri senza gol? C'è delusione perché volevamo vincere la partita - spiega - Non l'abbiamo sottovalutata, con tutto quello che abbiamo creato il risultato doveva essere diverso". Questo pareggio porta a 15 punti il gap dal Napoli capolista, una distanza quasi incolmabile: "Lo scudetto è andato? Mi ripeto, dobbiamo guardare noi stessi. Venivamo da tre vittorie consecutive, c'erano buoni segnali e il risultato non ci soddisfa - dice ancora - Dovevamo finalizzare meglio. La delusione è per i mancati tre punti che ci penalizzano. Mi prendo la prestazione ma chiaramente non posso essere contento".