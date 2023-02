Lazio, trasferta di Salerno vietata ai tifosi

I tifosi della Lazio non potranno partecipare alla trasferta di Salerno. In occasione della gara Salernitana-Lazio, in programma il 19 febbraio 2023, il Prefetto di Salerno ha disposto la chiusura del Settore Ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della Regione Lazio. Di seguito il comunicato: "L’incontro Salernitana-Lazio, connotato da alto profilo di rischio, è stato rinviato dall'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, con determinazione dell’8 Febbraio, alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), per l’individuazione di misure di rigore. Si è quindi adottata la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lazio, con chiusura del settore ospiti. I tifosi granata con residenza nel Lazio, potranno acquistare i biglietti solo se in possesso di Fidelity Card Salernitana".