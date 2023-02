Divertente fuori programma in casa Milan all'indomani del successo di Champions League contro il Tottenham. Nella seduta di scarico di Milanello chi non ha giocato contro gli inglesi ha disputato un'amichevole contro l'under 18 rossonera. Fra i giovani in campo anche Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan, e il papà non si è lasciato scappare l'occasione di giocare al suo fianco, schierandosi con i più giovani. Guarda il VIDEO