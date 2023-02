L'obiettivo dell'Inter è vincere sabato contro l'Udinese in campionato. Simone Inzaghi si aspetta di ritrovare il miglior Romelu Lukaku, che contro la Sampdoria ha mostrato progressi sul piano della condizione. Avere Lukaku al top sarà fondamentale per la volata finale in campionato e per prolungare il più possibile il cammino in Champions League

Adesso l’obiettivo è vincere sabato con l’Udinese in campionato per trovare carburante ed energie positive in vista della Champions. Farlo con l’apporto decisivo di Lukaku è l’auspicio di tutti perché mai come in questo momento è necessario che anche lui faccia un importante passo in avanti in una stagione a dir poco tribolata. L’Inter rimane in trand positivo in questo 2023 ma il rendimento rispetto ad una stagione fa vede un calo evidente della squadra a livello di solidità difensiva e in termini di gol fatti perche rispetto ad un campionato fa ne mancano 11. Eppure Lautaro ne ha fatto uno in più e Dzeko soltanto uno in meno. Quindi oltre a quelli di Correa mancano soprattutto i gol di Lukaku