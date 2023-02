Sampdoria, i bonifici sono partiti

La scadenza del 16 febbraio per il pagamento degli stipendi dovrebbe venire rispettata e, dunque, dovrebbe essere evitata la penalizzazione di due punti in campionato

Sono state ore di grande fibrillazione in casa blucerchiata con la scadenza del 16 febbraio che pendeva come una spada di Damocle sulla testa dela società. I bonifici per i pagamenti degli stipendi trimestrali della Sampdoria, sono partiti grazie a un gran lavoro del CdA e a un’intesa trovata individualmente con ogni singolo giocatore. Visto l'alto numero di bonifici e F24 servirà però verificare che arrivino tutti entro la mezzanotte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio per evitare una penalizzazione di due punti in campionato.