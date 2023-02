Inter, Brozovic può tornare dal 1' con l'Udinese

Mai come in questo momento avere risorse e alternative può diventare un valore aggiunto. Mai come adesso alla vigilia del ritorno in Europa dell’Inter Inzaghi avrà bisogno di tutti o di chi alternativa non è mai stato e adesso deve riconquistare spazio e imprescindibilità all’interno del progetto. Il riferimento non casuale è Marcelo Brozovic, che mai come quest’anno per il problema al soleo ha saltato tante partite, troppe per uno come lui. Il 45% delle gare disputate dall’Inter tra campionato e coppe non lo ha visto protagonista. In quelle in cui ha giocato, 14 tra serie A e Champions ha trovato anche 2 gol, uno decisivo con il Torino, ma l’ultima volta in cui è stato titolare è stato lo scorso 18 settembre, ormai 5 mesi fa, contro l’Udinese nella più brutta partita stagionale della squadra ad ora di pranzo.