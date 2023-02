Nell'anticipo della 23^ giornata tra il Sassuolo e il suo Napoli, Luciano Spalletti taglierà un importante traguardo personale: la millesima panchina di una carriera iniziata all'Empoli in Serie C1 nel 1994. Tanti anni in Italia, ma anche l'importante esperienza estera in Russia, allo Zenit San Pietroburgo. Nove squadre allenate, otto trofei conquistati, tantissimi giocatori valorizzati dalla sua guida. Eppure il meglio, probabilmente, deve ancora venire

LE PROBABILI DI SASSUOLO-NAPOLI