Le probabili formazioni della 23^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Spalletti pensa ad Elmas in mezzo al campo. Pioli conferma Thiaw ma non ritrova Bennacer. Inzaghi con la Champions alle porte si affida a Lukaku e Brozovic. Sarri non avrà Zaccagni mentre Mourinho attende notizie su Dybala

Situazione di classifica molto molto interessante dietro al Napoli in fuga. Non ci sono in programma scontri diretti ma come sappiamo trappole e pericoli sono sempre in agguato. In più per un po' di squadre c'è stato il ritorno in Europa che ha portato certamente un po' di stanchezza. Va fatto quindi il punto squadra per squadra dato che tifosi e fantallenatori sono sempre alla ricerca di notizie