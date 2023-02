Spalletti: "Segnali importanti per il futuro"

È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che completa la millesima partita da professionista battendo per 2-0 il Sassuolo al Mapei e volando a +18 sulla seconda in classfica : "Mille partite? Sono state mille notti insonni". Poi sui paragoni con il Barcellona: "Bisogna andarci piano, stare molto calmi perché poi diventa un problema".

"Grande prestazione da squadra super matura"

Sul match contro il Sassuolo: "Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare, oggi abbiamo aggredito bene l’avversario, penso sia stata una grande prestazione in generale. Paragonandola alle ultime partite abbiamo avuto più qualità nella gestione delle fasi e nell’essere squadra". Poi aggiunge: "Siamo stati veloci e con qualità nel far circolare la palla. Secondo me abbiamo sofferto un paio di volte perché il Sassuolo è una grande squadra che gioca un buon calcio, un po’ devi concedere, ma nel secondo tempo siamo entrati bene e più volte ci siamo creati l’occasione di andare sul 3-0. La prestazione è da squadra super matura. Nessuno ha la presunzione di andare più morbido, sono tutti segnali molto importanti per il futuro".

"Eintracht? Più abituati di noi nei match dentro-fuori"

Sul match contro l'Eintracht in Champions: "Sono una squadra forte con giocatori velocissimi e tecnici. Sono abituati a giocare più di noi in partite da dentro o fuori, lo scorso anno hanno vinto l’Europa League. Adesso abbiamo questo vantaggio in classifica ma dobbiamo comandare la testa e affrontare le partite come se ognuna fosse quella decisiva per andare a sognare. Questo atteggiamento fa la differenza e ci abitua caratterialmente ad essere dentro le partite da dentro o fuori".

"Osimhen? Sembra solo stanchezza"

Infine su Osimhen, sostituito nel finale per un fastidio muscolare: "Per quello che abbiamo valutato, ma i medici stanno approfondendo, è solo un po’ di stanchezza. Lui non riesce a risparmiarsi, quando ha questa voglia fa questi strappi ma due metri diventano 200 e non si ferma finché non ha ripreso la palla".