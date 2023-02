L'attaccante ha parlato a Sky Sport, nel pre-partita di Inter-Udinese, dopo il battibecco avuto con Barella nell'ultimo match di campionato: "Ho sempre detto che se devo scegliere un giocatore per andare in guerra il primo è Nicolò, è uno dei migliori compagni che ho avuto in carriera"

Il battibecco del Ferraris è già dimenticato. Nel pre-partita di Inter-Udinese, Romelu Lukaku ha parlato di Nicolò Barella, ricucendo subito il rapporto do quanto accaduto contro la Samp quando il centravanti aveva rimproverato e mandato a quel paese il compagno di squadra dopo una 'sbracciata' di rabbia manifestata dall'ex Cagliari dopo una giocata sbagliata. "Ho sempre detto che se devo scegliere un giocatore per andare in guerra il primo è Nicolò - ha detto il belga a Sky Sport -, perché è un giocatore troppo importante e uno dei migliori compagni che ho avuto in carriera". Poi una battuta sul momento personale: È normale, un attaccante vuole fare gol e vincere le partite".