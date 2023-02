Stefano Pioli si gode la guarigione del suo Milan. Un nuovo successo, il terzo di fila, sempre senza subire gol e con il punteggio minimo: "Siamo tornati a difendere con intensità, vincerei volentieri 1-0 anche le ultime 15 partite della stagione". Su De Ketelaere: "C'è il talento, ci sono le occasioni, deve solo continuare a credere in sé stesso e a lavorare come sta facendo. Gli manca solo il gol, sono convinto che arriverà" MONZA-MILAN 0-1 Condividi

"Sì, il Milan è guarito". La prognosi di Stefano Pioli dice che i rossoneri possono lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo complicato, come racconta anche lo 0-1 in casa del Monza: "Avevamo di fronte la migliore squadra del momento in serie A, aver vinto significa che anche noi stiamo bene". L'allenatore rossonero spiega: "Questa è stata la settimana perfetta, noi arrivavamo da un periodo complicato che ci ha fatto stare male. Tre vittorie senza subire gol con tre avversari così difficili come Torino, Tottenham e Monza è un grande risultato". Vincere soffrendo. Un aspetto che non sottovaluta nessun allenatore, nemmeno Stefano Pioli dopo il successo di Monza: "Siamo stati bravi a soffrire, stiamo tornando a difendere con energia e intensità. Nel secondo tempo si sono sentite le fatiche della settimana. Avremmo potuto chiuderla, ma è importante aver vinto con questa compattezza e con questo spirito".

"In fase di costruzione dobbiamo migliorare" Nonostante il filotto positivo, Pioli non perde di vista gli obiettivi: "Dovevamo attaccare di più la profondità contro questo Monza, ma abbiamo disputato un grande primo tempo e nel secondo gli avversari sono cresciuti. Dobbiamo migliorare nella costruzione, nel superare la prima pressione avversaria per poi attaccare in maniera migliore. Dobbiamo lavorare su quest'aspetto, ma ora prima cerchiamo recuperare le energie per prepararci al match contro l'Atalanta. Il Monza era un avversario in salute e vincere è stato importante per la nostra crescita e per continuare a lavorare in fiducia".

"De Ketelaere segnerà presto" Ha avuto una chance ghiotta e non l'ha sfruttata, ma Pioli non è preoccupato dal digiuno prolungato di Charles De Ketelaere: "Gli manca solo il gol, è un ragazzo giovane che sperava finora di fare di più. Le occasioni arrivano, le qualità ci sono, basta continuare a credere in sé stesso. Non siamo più convalescenti? Sì, ma la vittoria di Champions non ci mette ancora al riparo. Se però non continuiamo a prendere gol, poi abbiamo la qualità per far male agli avversari. Non mi dispiacerebbe continuare a vincere 1-0, anche 15 volte di fila". Alla fine della conferenza stampa, Pioli ricorda anche Ilario Castagner, ex allenatore scomparso oggi, 18 febbraio, a 82 anni: "Una bellissima persona, seria, rispettosa, con stile e un ottimo allenatore".