"Quattro mesi fa eravamo qui insieme a prendere gli schiaffi, oggi siamo qui a ricevere gli abbracci. Così si fa in una famiglia". Inizia così, megafono in mano, il discorso di Dejan Stankovic ai tanti tifosi che della Sampdoria che si sono ritrovati fuori dall’hotel dove la squadra è in ritiro. Tifosi presenti per incitare la squadra in vista della sfida contro il Bologna.