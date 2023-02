Dove vedere Atalanta-Lecce

I numeri di Atalanta e Lecce

Sono 25 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 10 le vittorie dell'Atalanta, 8 i pareggi e 7 le partite vinte dal Lecce. Dopo il successo nel match d’andata per 2-1 lo scorso 9 novembre, il Lecce potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Atalanta per la seconda volta in Serie A, dopo il 1993/94. L’Atalanta è però rimasta imbattuta in 11 delle 12 partite casalinghe contro il Lecce (6 vittorie, 5 pareggi): l’unica sconfitta risale al 13 marzo 1994 (3-4). Solo il Napoli (18) ha guadagnato più punti dell’Atalanta nel 2023 in Serie A (14: 4 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta); la Dea è la formazione che ha segnato di più nel nuovo anno solare in campionato (19 reti in sette match: 2,7 di media). Quella di oggi sarà la sfida tra la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (Atalanta, sei) e una delle due formazioni che ne ha subiti di più in percentuale dagli 11 metri (Lecce, 16% al pari del Bologna). La curiosità: l’Atalanta è la vittima preferita di Federico Di Francesco in Serie A: quattro gol per lui con quattro maglie diverse (Bologna, SPAL, Empoli e Lecce nel match d’andata).