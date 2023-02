Le partite di Serie A di oggi

Serie A

Aspettando il ritorno a Nantes in Europa League, i bianconeri inseguono la terza vittoria di fila in campionato al Picco. Turnover per Allegri, che ha annunciato l'assenza di Chiesa e ha svelato alcuni titolari: davanti gioca Kean, ci sono Perin in porta e Rugani in difesa (Bremer squalificato). Lorieri perde Esposito, ma ritrova dalla squalifica Caldara e Ampadu ALLEGRI: 'SERVIRA' GRANDE ATTENZIONE'