La partita contro il Verona è durata solo 14 minuti per l'attaccante inglese, out per un colpo all'altezza dell'occhio: portato a Villa Stuart, gli sono stati applicati dei punti di sutura alla palpebra inferiore. Mourinho: "Non sappiamo ancora se avremo Abraham, Dybala e Pellegrini in Europa League contro il Salisburgo"

È durata poco più di dieci minuti la gara contro il Verona per Tammy Abraham. L’attaccante è uscito dopo aver riportato una ferita alla palpebra inferiore ed è stato portato in ospedale dove gli sono stati applicati dei punti di sutura. Ora la Roma dovrà capire se sarà disponibile per l’importante sfida di giovedì in Europa League contro il Salisburgo. L’inglese è dovuto uscire al 14esimo minuto, dopo aver ricevuto un colpo all’altezza dell’occhio, nel corso di un’azione nell’area avversaria. Abraham, che era in dubbio prima della partita per un virus intestinale, alla fine è stato schierato titolare da Mourinho ma dopo 11 minuti è rimasto a terra nell’area veronese. Subito soccorso, è apparso molto sofferente ed è poi uscito dal campo sostituito da Belotti. Abraham, che teneva una benda sull’occhio all’uscita dal campo, non si è fermato negli spogliatoi ma siccome i sanitari hanno percepito che il suo infortunio poteva essere serio, è stato subito portato alla clinica Villa Stuart.