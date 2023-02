Allegri si affida a Di Maria per il Nantes

In questo momento, Angel Di Maria è l'uomo in più in casa Juve. Partito dalla panchina nella gara con lo Spezia, il Fideo è entrato e ha messo a segno la rete che ha chiuso la partita. Massimiliano Allegri si affiderà a lui per la difficile trasferta di Nantes. In attesa di Chiesa...

La terza vittoria consecutiva in campionato , e senza subire gol, è il modo migliore per preparare una partita che vale un bel pezzo di stagione: il ritorno dei play off di Europa League contro il Nantes di giovedì . A La Spezia, Allegri ha cambiato sei uomini rispetto alla partita di giovedì scorso schierando Paredes da mezzala, salvo poi sostituirlo nell'intervallo: altra prova insufficiente per il centrocampista argentino. Per fortuna di Allegri c'è l'altro argentino che fa la differenza . Di Maria, inizialmente preservato, è entrato nel secondo tempo e ha acceso la luce . Al di là del gol che ha praticamente chiuso la partita, complice Marchetti, Di Maria dà sempre la sensazione di poter creare pericoli . Il suo rendimento è totalmente cambiato rispetto al pre mondiale e su di lui e le sue qualità Allegri si affiderà a Nantes per sperare di superare un play off complicato dall'1-1 dell'andata .

L'analisi del match contro lo Spezia

Anche contro lo Spezia si è vista poca Juventus. Dopo il gol di Kean, la partita l'ha fatta quasi sempre la squadra di casa. Perin è stato sicuramente il migliore in campo. Vlahovic ha ricevuto pochissimi palloni giocabili. Anche Rabiot, solitamente lucido, ha giocato al di sotto del proprio standard. Quanto sulla prestazione della squadra abbia inciso il pensiero a giovedì, non possiamo saperlo. Così come non possiamo sapere oggi se Chiesa recupererà per Nantes. Di certo, su un aspetto Allegri ha totalmente ragione: contro lo Spezia la Juventus ha vinto pur giocando peggio di giovedì scorso. E la certezza è che per vincere in Francia servirà una prestazione nettamente migliore. E un Di Maria ispirato. Può essere solo lui in grado di dare quella scossa di cui ha bisogno adesso una squadra che troppo spesso si spegne.