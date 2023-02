Leonardo Semplici si avvicina alla panchina dello Spezia. In giornata c'è stato un incontro positivo tra la società ligure e l'entourage dell'allenatore. Domani, martedì 21 febbraio, le parti si incontreranno di nuovo per chiudere l'accordo

Leonardo Semplici si avvicina allo Spezia. Dopo l'esonero di Luca Gotti, la società ligure è a caccia di un nuovo allenatore e ha scelto Semplici per guidare la squadra. Questo pomeriggio, 20 febbraio, c'è stato un incontro tra la società e l'entourage dell'allenatore per trovare l'intesa definitiva. L'incontro tra le due parti è stato positivo e un nuovo incontro è stato fissato per la giornata di domani. Dovrebbe essere quello definitivo nel quale arriverà la chiusura.