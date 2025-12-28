Gasperini: "Dovbyk non convocato. Sul mercato..."

Con Dybala e Soulé insieme la Roma segna meno. E' casualità?

"Soulé è stato punto fermo, poi Pellegrini. Gli altri si sono divisi in modo equo tra Dybala, Dovbyk, Ferguson, Baldanza ed El Shaarawy. Vero che abbiamo prodotto meno gol di quello che sarebbe necessario, è il punto critico dall'inizio della preparazione. Abbiamo perso Shomurodov e Saelemaekers, sono arrivati Bailey e Ferguson. La squadra aveva già qualche problema e si è accentuato, ma sono stati bravi a mantenere la Roma così in alto in classifica. Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, anche se arrivano giocatori ci vuole tempo a inserirli. Conto fortemente sui giocatori che ci sono"