Il Toro chiude sul 2-2 con la Cremonese e resta al nono posto: "Non è un'occasione sprecata, sono soddisfatto della prestazione. Questi ragazzi stanno andando sopra ogni limite". Tra otto giorni (martedì 28) c'è il derby con la Juve: "Spero di recuperare qualcuno. La prepareremo con serenità, penso potremo fare un buon risultato" TORINO-CREMONESE 2-2: GLI HIGHLIGHTS Condividi

"Occasione sprecata? No, c'è grande soddisfazione per la prestazione". A dirlo è Ivan Juric, oro nono in classifica col suo Torino dopo il pari 2-2 con la Cremonese. Coi tre punti i granata avrebbero iniziato il prossimo turno al settimo posto in classifica, davanti alla Juve, prossima avversaria nel derby: "Per me i ragazzi stanno andando sopra ogni limite quest'anno. Poi gli errori capitano. Un po' di rammarico c'è - ha proseguito Juric a Sky -, ma deve rimanere tutta la positività che si è vista stasera". E sul match: "Il primo tempo è stato un dominio totale, potevamo fare più gol. Nel secondo tempo ci sono stati tanti lanci lunghi della Cremonese, noi abbiamo meno giocatori forti sui contrasti rispetto a prima, e loro ci hanno segnato due gol, su due tiri da fuori. Globalmente non sono soddisfatto perché non abbiamo fatto tre punti, ma della prestazione sì".

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A La classifica di Serie A La 23^ giornata di Serie A ha visto la vittoria del Napoli contro il Sassuolo. Azzurri a +15 sull'Inter (3-1 contro l'Udinese) e +18 sul Milan (che ha battuto il Monza) e sulla Roma (che ha sconfitto il Verona). Nel match del lunedì che ha chiuso il turno, pari in Torino-Cremonese: Ballardini resta ultimo. Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A 1) NAPOLI 62 punti

23 partite giocate

56 gol fatti

15 subiti 2) INTER 47 punti

23 partite giocate

44 gol fatti

27 subiti 3) ROMA 44 punti

23 partite giocate

30 gol fatti

19 subiti

Verso Juve-Toro Otto giorni al derby: "Spero di recuperare qualche giocatore - dice Juric -, vedremo per Ricci e Vlasic. La prepareremo con serenità, voglio la nostra gente vicina. Penso potremo fare un buon risultato". Ma con qualche giocatore in più il Toro potrebbe fare un ulteriore step? "Oggi mancavano Ricci, Lazaro, Pellegri e Vlasic, che pesano tanto per noi - ha risposto Juric -. Forse il mio grande rammarico in questi ultimi anni è questo, sì, con qualche giocatore in più, o qualche cessione in meno, avremmo potuto competere per altri livelli. Ma dei miei giocatori attuali sono davvero molto soddisfatto".

"Bene Sanabria, Radonjic…" Infine una battuta sui singoli: "Sanabria ci fa giocare bene, dentro l'area di rigore può diventare più cattivo. Ha sbagliato un gol abbastanza clamoroso, ma ci sono tante cose positive. Radonjic deve dare di più, non sono soddisfatto al cento per cento, a volte fa bene, altre sparisce. A volte si allena bene, altre no. Ora è lui che deve dare un segnale, le qualità ci sono ma mi aspetto di più. Servono tutti, senza di lui al massimo facciamo fatica".