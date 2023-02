Prima parte di allenamento in gruppo per Maignan. Buone notizie anche per Bennacer, Calabria e Florenzi. Nessuno vuole sbilanciarsi sui rientri, ma i giocatori saranno monitorati giorno per giorno per capire se potranno esserci con l'Atalanta domenica sera. Intanto la ripartenza rossonera passa da una squadra molto più pragmatica, lo dicono i numeri. E Pioli dedica la Panchina d'Oro alla squadra Condividi

Maignan finalmente in gruppo. Il portiere rossonero, tra i principali artefici dello scudetto dello scorso anno, ha svolto la prima parte di allenamento col resto della squadra: riscaldamento e poi torello, dunque ha proseguito col lavoro personalizzato sul campo. Il francese sta molto meglio e, finalmente, vede la luce. Maignan non gioca ormai da metà settembre (Milan-Napoli la sua ultima partita). Dunque i guai al polpaccio in nazionale, il Mondiale saltato e un rientro che, ora, sembra vicino.

Florenzi, Calabria e Bennacer Discorso simile a quello di Maignan anche per Florenzi, anche lui out da diversi mesi (ultima partita addirittura a fine agosto). Mentre Calabria e Bennacer hanno svolto lavoro in campo ma personalizzato. Tutti sono dunque sulla via del recupero. Per Tatarusanu, invece, un po' di lavoro personalizzato di scarico, ma nessun problema particolare. Maignan, Calabria, Bennacer e Florenzi verranno monitorati giorno per giorno per capire se potranno essere a disposizione contro l'Atalanta domenica sera. Al momento nessuno vuole sbilanciarsi, soprattutto su Maignan, ma la speranza dei tifosi è quella di vederli tornare tra i convocati.

A sinistra i numeri stagionali del Milan (fino al ko 5-2 col Sassuolo), a destra quelli dal derby in poi (cioè il ko con l'Inter e le tre vittorie 1-0 di fila)

Meno bello, più pragmatico Intanto la risalita del Milan - dopo il periodo nero tra metà gennaio e inizio febbraio - passa anche da una squadra meno spettacolare ma più concreta. Lo dicono i numeri: da quanto Pioli ha puntato sulla difesa a tre (nel derby, comunque perso 1-0), il Milan ha abbassato la sua media gol subiti da 1,4 (stagionale) a 0,3. Stesso discorso per expected goals subiti e tiri in porta subiti. D'altro canto, una squadra più coperta ha anche ridotto i numeri sulle stesse tre statistiche riferite all'attacco rossonero. Tre 1-0 di fila per ripartire, in attesa di ulteriori buone notizie dall'infermeria.