C'erano pochi dubbi ma ora è ufficiale: Stefano Pioli ha vinto la Panchina d'Oro 2021-2022, riconoscimento riservato al miglior allenatore della stagione precedente in base ai voti degli altri colleghi. Pioli, che ha condotto il Milan allo scudetto, il 19° della sua storia, ha trionfato con 33 voti su 46. Secondo è arrivato Davide Nicola, per via del miracolo-salvezza della Salernitana, terzo Luciano Spalletti. "Vivo la mia professione con emozione e passione, siamo orgogliosi e felici di quanto fatto l'anno scorso - le prime parole di Pioli ai cronisti -. Abbiamo vinto grazie al lavoro di gruppo e all'ambiente: a Milanello e con i nostri tifosi si era creato un contesto tale per cui siamo andati anche al di sopra delle nostre possibilità, raggiungendo un risultato straordinario e fuori pronostico. Credo che lo spessore delle persone faccia la differenze e al Milan, dai giocatori ai collaboratori, ci sono tutte persone speciali".

Pioli: "Siamo un gruppo coeso, importante finire nelle prime quattro" A margine della cerimonia di premiazione che si è tenuta a Coverciano Pioli è tornato anche sul momento difficile vissuto a inizio anno dalla sua squadra. "La coesione è importante, quando le cose vanno bene è tutto più facile - ha proseguito -. Ma è stato meno semplice superare quelle 3-4 settimane difficili. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso e anche i nostri tifosi ci sono stati vicini". Poi sulla seconda parte della stagione: "Il Milan vuole vincere tutte le partite da qua alla fine: guardiamo ora alla prossima sfida con l’Atalanta, non più al passato. Noi siamo in linea con le altre, è il Napoli che sta facendo un campionato eccezionale. In ogni caso siamo in corsa per i primi 4 posti, che resta un obiettivo importante: stiamo capendo adesso quanto sia bello giocare in Champions e cercheremo di fare il massimo per tornarci anche l'anno prossimo". Chiusura sul cambio di modulo e su Thiaw: "La difesa a 3 è una soluzione in più ma dobbiamo migliorare. Thiaw ha delle belle qualità e le caratteristiche giuste per essere un difensore moderno. Può imporsi".

Foto Figc

Panchina d'Oro Serie A, i vincitori dal 2006 2006-2007: Cesare Prandelli (Fiorentina)

(Fiorentina) 2007-2008: Roberto Mancini (Inter)

(Inter) 2008-2009: Massimiliano Allegri (Cagliari)

(Cagliari) 2009-2010: José Mourinho (Inter)

(Inter) 2010-2011: Francesco Guidolin (Udinese)

(Udinese) 2011-2012: Antonio Conte (Juventus)

(Juventus) 2012-2013: Antonio Conte (Juventus)

(Juventus) 2013-2014: Antonio Conte (Juventus)

(Juventus) 2014-2015: Massimiliano Allegri (Juventus)

(Juventus) 2015-2016: Maurizio Sarri (Napoli)

(Napoli) 2016-2017: Massimiliano Allegri (Juventus)

(Juventus) 2017-2018: Massimiliano Allegri (Juventus)

(Juventus) 2018-2019: Gian Piero Gasperini (Atalanta)

(Atalanta) 2019-2020: Gian Piero Gasperini (Atalanta)

(Atalanta) 2020-2021: Antonio Conte (Inter)

(Inter) 2021-2022: Stefano Pioli (Milan)

A Pecchia e Baldini gli altri premi Per quanto riguarda gli altri campionati le Panchine d'Oro di Serie B e Serie C sono andate rispettivamente a Fabio Pecchia e Silvio Baldini: il primo ha guidato la Cremonese a una storica promozione, prima di firmare con il Parma e lasciare spazio ad Alvini (poi sostituito in corsa da Davide Ballardini). Il secondo ha riportato il Palermo in Serie B, campionato in cui però non ha allenato i rosanero (lo ha rimpiazzato Corini dopo le dimissioni).