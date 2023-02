Arrivano buone notizie da Milanello, dove Mike Maignan ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo: salgono le possibilità di convocazione in vista dell'Atalanta, con la tentazione da parte di Pioli di farlo partire dal 1'. Ottimismo anche per Florenzi, che tornerà a disposizione dopo quasi sei mesi di stop. Gradita sorpresa al centro sportivo, dove si sono presentati Sheva e Tassotti

Arrivano buone notizie dall'ultimo allenamento in casa Milan. Mike Maignan e Alessandro Florenzi, infatti, hanno svolto l'intera sessione in gruppo. Salgono dunque le possibilità di convocazione per entrambi, con il portiere francese che potrebbe addirittura partire titolare nel match in programma domenica sera a San Siro contro l'Atalanta. Maignan è fermo dallo scorso 18 settembre contro il Napoli, prima di cinque mesi di stop, in cui è stato costretto a saltare ben 22 partite tra campionato e coppe. Florenzi è fermo invece dal 30 agosto: anche l'ex romanista dovrebbe tornare a disposizione nel match con l'Atalanta. Calabria e Bennacer ancora svolto invece ancora un lavoro personalizzato sul campo: per loro cresce la possibilità di tornare in gruppo a breve.