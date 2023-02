L'ex allenatore di Spal e Cagliari è in Liguria ed è pronto a firmare il suo nuovo contratto con lo Spezia: accordo di quattro mesi con rinnovo in caso di salvezza. Prende il posto di Luca Gotti, esonerato con la squadra al quartultimo posto

Ritorno in A dopo Spal e Cagliari

Manca soltanto l'ufficialità, ma Semplici è dunque pronto a tornare ad allenare in Serie A. L'ultima esperienza nel massimo campionato dell'allenatore toscano risale all'inizio della scorsa stagione, quando venne esonerato dopo tre giornate dalla panchina del Cagliari, club nel quale era arrivato nell'annata precedente a febbraio centrando la salvezza. Prima ancora la lunga avventura alla guida della Spal, portata dalla Lega Pro alla A: due salvezze nel 2017/18 e nel 2018/19, poi l'esonero a febbraio 2020. Adesso per Semplici, 55 anni, l'obiettivo è centrare la salvezza con lo Spezia, attualmente al quartultimo posto con 19 punti, due in più del Verona terzultimo.