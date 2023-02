Atalanta, con il Milan Gasp ripropone il tridente

Gocce di memoria. In casa del Milan , nel gennaio di due anni fa, l’ Atalanta confezionò una delle partite piú esaltanti della gestione Gasperini . Vinse 3-0 (gol di Romero Zapata e Ilicic), arrivava in porta con una facilitá disarmante, e dominò i rossoneri con un’autoritá impressionante. Anche se di quell’Atalanta sono rimasti in pochi (Toloi Djimsiti Palomino De Roon Muriel e Maehle) servirebbe lo stesso piglio a San Siro per riscattare lo scivolone di domenica con il Lecce , che ha confermato gli stenti casalinghi della Dea . In un momento non particolarmente felice sul piano dei risultati - 3 sconfitte nelle ultime 4 partite tra campionato e coppa italia - incoraggia la prospettiva, da qui alla fine, di affrontare tutte le big (eccetto la Juve e Roma) fuori casa, dove la Dea ha fatto meno punti solo del Napoli . A partire dai campioni d’Italia, giá bloccati a inizio campionato quando la consistenza dell’Atalanta era ancora tutta da verificare.

Atalanta, riecco De Roon, Scalvini e il tridente

Insieme a De Roon e Scalvini, a San Siro tornerá probabilmente il tridente che tanto bene aveva fatto con Juve e Lazio, ma Gasp ha lavorato in questi giorni anche per scongiurare i blackout che spesso sono costati gol evitabili come nell’ultima partita. La zona europa non é a rischio, ma il quarto posto si é allontanato di 3 punti, una distanza rimediabile a patto di ritrovare quella continuitá che si é smarrita dopo la sconfitta di Reggio Emilia. Il Milan, a San Siro, il posticipo, sará serata di gala: c’è tutto per esaltarsi e riscoprirsi grandi. Come in quel gelido, sabato pomeriggio di appena due anni fa.