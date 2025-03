Fiorentina-Juve a rischio rinvio per maltempo

Allerta rossa prevista fino alle 14 a Firenze, dove nella giornata di venerdì si era registrata un'ondata di forte maltempo. Condizioni in miglioramento in città e livello dell'Arno in lenta discesa. Resta a rischio lo svolgimento di Fiorentina-Juventus, partita in programma domenica alle 18 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). La sindaca Funaro: "Vedremo il codice relativo al maltempo di sabato, guardiamo momento per momento"

