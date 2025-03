Dove vedere Torino-Empoli

La partita Torino-Empoli della 29^ giornata di Serie A si gioca oggi, sabato 15 marzo, alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Torino-Empoli, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 15 marzo alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Paolo Aghemo e Marina Presello. Dalle 20.00 e dalle 22.40 da non perdere 'L'Originale' . In studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Torino e Empoli

L’Empoli ha vinto solo due delle ultime 11 partite contro il Torino in campionato (5N, 4P): 4-1 il 19 maggio 2019 e 3-2 il 6 aprile 2024, nella gara di ritorno della scorsa Serie A. Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie A contro l’Empoli (2V, 3N), dopo che aveva perso ben quattro delle prime sette sfide interne contro questa avversaria nella competizione (2V, 1N). Dopo l’1-0 dello scorso 13 dicembre, il Torino può vincere due gare di fila contro l’Empoli per la prima volta in Serie A: la formazione toscana è infatti quella che i granata hanno affrontata più volte nella competizione (25) senza mai riuscire a ottenere due successi consecutivi.

L’Empoli è la squadra attualmente in Serie A che sta aspettando il successo da più turni di campionato, 13 (3N, 10P); i toscani hanno registrato una serie più lunga senza vittorie in una singola stagione solo due volte nella loro storia nella competizione: tra dicembre 1998 e marzo 1999 (15) e tra dicembre 2021 e aprile 2022 (16). Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 gare di campionato (3V, 7P) e ha trovato la rete in tutte le nove più recenti: l’occasione più recente in cui ha segnato almeno un gol in più incontri di fila in una stagione di Serie A risale al periodo tra gennaio e maggio 2017, quando arrivò a 14, sotto la gestione di Sinisa Mihajlovic.