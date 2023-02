Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Dopo il successo di Francoforte nell'andata degli ottavi di Champions, il Napoli si rituffa in campionato. La trasferta al Castellani di Empoli aprirà la 24^ giornata di Serie A. Spalletti pensa a qualche rotazione dopo le fatiche europee con almeno un cambio per reparto. Zanetti, data l'assenza per squalifica delle mezzali Bandinelli e Akpa Akpro e gli infortuni di Cambiaghi e Caputo, deve reinventare centrocampo e attacco