Inter, il recupero di Brozovic al momento giusto

Il recupero del croato equivale, a tutti gli effetti, all'acquisto di un nuovo giocatore: il giocatore, che si è fermato per 10 match, è un rientro importante per fronteggiare i numerosi impegni che i nerazzurri dovranno affrontare da qui fino alla fine della stagione. Tra Coppa Italia, Champions e Serie A la presenza del centrocampista sarà fondamentale per dare esperienza e solidità ad un'Inter che vuole concludere l'anno festeggiando dei successi

E’ uno di quei recuperi fondamentali che fanno comodo a qualsiasi allenatore. Il ritorno a pieno servizio di un giocatore che negli ultimi 4/5 anni è stato l’emblema dell’Inter, quello che unisce quantità e sostanza percorrendo più chilometri di tutti. Perché Marcelo Brozovic è diventato un fattore della squadra, regista insostituibile di un centrocampo che non ha praticamente mai potuto fare a meno di lui nelle ultime stagioni fino al problema al soleo prima dei mondiali e un complicato inizio di 2023 che gli ha fatto saltare 10 partite, il 45% di quelle disputate dalla squadra fino all’Invenzione di Inzaghi di Chalanoglu play. Difficile vedergli saltare una partita per scelta tecnica, presente sempre e comunque dando tutto e senza mai giocare al risparmio. Dopo essere entrato molto bene nelle ripresa con il Porto, permettendo allo stesso Chanaloglu di svariare con maggiore libertà e dando ad Inzaghi l’opzione anche del doppio regista ed essere tornato titolare con l’Udinese in campionato adesso la voglia di ripetersi con il Bologna è tanta, ripartendo titolare in un centrocampo in cui un elemento come Mhikitaryan ad esempio non sta rifiatando mai. Insomma l’uomo giusto al momento giusto, un valore aggiunto anche nelle rotazioni, una dose di esperienza fondamentale quando sei ancora in ballo su 3 fronti.