Da Rosario a Torino per Angel Di Maria. È il viaggio fatto da due tifosi argentini che si sono presentati all'esterno dello Juventus Training Center per il Fideo, indossando le maglie del Rosario Central e dell'albiceleste. In mano una t-shirt con il volto di Di Maria (a cui hanno dedicato una canzone) e la scritta "Leggenda: da Arroyito al mondo". Il racconto nel video di Paolo Aghemo