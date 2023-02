Inter ko a Bologna. Di nuovo. Un campionato fa, fu una sconfitta pesantissima nella corsa scudetto col Milan. Questa volta la frenata riguarda la corsa Champions. Mentre il Napoli scappa a +18, l'Inter resta seconda, ma lasciando alle altre la possibilità di recuperare punti: "Abbiamo approcciato male. È stato un primo tempo insufficiente, non da Inter - spiega Simone Inzaghi a Sky Sport -. Aggressività e determinazione sono state nulle. Poi nel secondo tempo, una volta preso campo e mentre stavamo creando, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. Siamo arrabbiati. Venivamo dalla Champions con infortuni e stanchezze, ma dovevamo dare di più".

L'anno scorso il ko di Bologna era costato lo scudetto, quest'anno compromette la corsa alla Champions. Inter irriconoscibile rispetto alla vittoria in Champions contro il Porto: male Dumfries e gli attaccanti. Per il Bologna la rete decisiva è di Orsolini, migliore in campo, bene anche Cambiaso e Lucumì. Le pagelle di Andrea Marinozzi

"Dobbiamo fare di più, io in primis"

Un'Inter che frena ancora dopo una bella vittoria infrasettimanale. Era già successo dopo il Milan in Supercoppa col ko di Empoli. Ma cosa manca alla squadra? "Riuscire a tenere la concentrazione e determinazione ogni due giorni e mezzo. Sarà motivo d'analisi - dice Inzaghi -. In primis per me che sono l'allenatore. Dovevamo essere più bravi e fare di più. Ci siamo mangiati il vantaggio sulle altre in zona Champions". E sul Bologna: "È una squadra in salute, che sta bene. Sapevamo che ci avrebbe creato dei problemi. Con un gol nelle azioni create da Calhanoglu e Dzeko ora parleremmo d'altro, ma dobbiamo essere lucidi nell'analisi, dovevamo fare di più".