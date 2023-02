Dove vedere Milan-Atalanta

I numeri di Milan e Atalanta

Sono 123 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 54 le vittorie del Milan, 44 i pareggi e 25 le gare vinte dall'Atalanta. Il Milan è imbattuto nelle ultime quattro gare di Serie A contro l’Atalanta (tre vittorie e il pareggio nel match d’andata): i rossoneri non arrivano a cinque partite di fila senza perdere con i bergamaschi dal quadriennio 2008-2012 (sei gare in quel caso). I rossoneri hanno vinto le ultime tre partite in tutte le competizioni per 1-0: non hanno mai vinto quattro partite di fila in questa stagione (ultima volta nel finale della stagione 21/22) e non ottengono quattro vittorie consecutive senza subire gol da febbraio 2018 (cinque in quel caso, tre in Serie A e due in Europa League). L’Atalanta invece ha perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni (una vittoria), dopo aver ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei gare del 2023; i bergamaschi hanno vinto l’ultima partita di campionato giocata in trasferta e non ottengono due successi di fila fuori casa in Serie A da settembre 2022 (quattro in quel caso). La curiosità: solo Cremonese (sette) ed Empoli (sei) hanno subito più gol su sviluppo di calcio d’angolo di Atalanta e Milan (cinque ciascuna) in questo campionato; e solo Torino (0), Monza e Sampdoria (uno ciascuna) hanno segnato meno gol da questa situazione di gioco di nerazzurri e rossoneri (entrambe due).