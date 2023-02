La Roma Under 14 vince il Derby con la Lazio e festeggia con José Mourinho. Nella 16^ giornata del Girone 6, della fase regionale del Torneo Under 14 Pro 2022/2023, la squadra allenata da Andrea Conti si è imposta 2-1 nel Derby della Capitale grazie alle reti di Galieti e Zekaj. Al termine della partita, il tecnico dei giallorossi José Mourinho ha invitato i giovani giallorossi in palestra per festeggiare insieme la vittoria. Assieme a lui presente Paulo Dybala.