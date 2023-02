Dopo la sconfitta di Bologna l'Inter evidenzia i soliti limiti stagionali soprattutto in trasferta. Bergomi a Sky Calcio Club: "Squadra che non regge il doppio impegno ravvicinato e che fa troppa fatica per vincere una gara". Di Canio: "Squadra nei numeri migliore negli ultimi tre anni ma il problema è nella gestione complessiva non solo nelle caratteristiche dei giocatori"