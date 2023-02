Dopo essere rientrato nel Milan a San Siro contro l’Atalanta l’attaccante svedese ha pubblicato un video su Instagram in cui rivive il suo lungo e faticoso percorso di recupero dopo l’infortunio. Colonna sonora scelta: ‘Two steps from hell”, cioè a due passi dall’inferno. Con una didascalia che sa di ennesima sfida (vinta): “Dubitate di me!”. Dalle sedute in piscina alla fisioterapia e alla palestra: così Ibra è tornato in campo