L’attaccante francese del Psg ha risposto, con una vera e propria dichiarazione d’amore ai colori rossoneri, ad un tifoso che - a margine del Fifa The Best Award di Parigi – gli aveva chiesto di un suo possibile trasferimento in Italia

"Se vengo in Italia è solo per il Milan", parola di Kylian Mbappé. A fare sognare i tifosi rossoneri è proprio il fuoriclasse francese, le cui dichiarazioni sono state registrate in un video che sta facendo il giro del web. La stella del Psg ha infatti risposto così ad un tifoso che al termine del Fifa The Best Award di Parigi gli aveva chiesto di un suo possibile trasferimento in Italia.