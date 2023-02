Nastri d’Argento, vince "La bella stagione"

L’ultimo regalo di Luca Vialli al calcio, ai suoi amici e ai suoi tifosi era stata l’idea di realizzare “La bella stagione”, il documentario diretto da Marco Ponti dedicato alla Sampdoria che, nel 1991, vinse il suo unico e forse irripetibile scudetto. Il racconto per immagini di quello storico trionfo si è aggiudicato il Nastro d’Argento “Eroi dello sport” assegnato, come ogni anno, dall’associazione che riunisce i giornalisti cinematografici, presieduta da Laura Delli Colli.

A ritirare il premio è stato uno dei grandi protagonisti, Roberto Mancini: “E’ un premio che ci fa molto piacere perché è un progetto in cui Luca Vialli ha creduto da sempre: è stato lui a convincerci a farlo, in molti eravamo un po’ scettici, ed è bello che abbia vinto un premio così importante”, ha detto Mancini durante la cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma. “Luca ci ha lasciato tante cose e questo film è l’ultima in ordine di tempo, ma rimarrà lì per sempre”.

Un premio speciale è andato a “Nel nostro cielo un rombo di tuono” di Riccardo Milani e dedicato alla leggenda del Cagliari Gigi Riva. Nella cinquina dei finalisti anche “È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito”, l’omaggio di Walter Veltroni a Paolo Rossi, prodotto in collaborazione con Sky e Vision Distribution.