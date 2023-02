Ancora un problema fisico per l'attaccante spagnolo della Lazio che nel match contro la Sampdoria ha riportato una frattura alla mano sinistra. Già applicato un tutore, le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno ma sarà comunque a disposizione per la prossima gara sul campo del Napoli

Morale alto dopo la vittoria contro la Sampdoria che ha regalto tre punti importantissimi in vista della corsa Champions, ma per la Lazio non arrivano buone notize dall'infermeria. Ancora un problema per Pedro, che dopo aver rimediato una frattura alle ossa nasali lo scorso 19 febbraio in occasione della gara giocata in trasferta contro la Salernitana, nel match contro i blucerchiati ha riportato anche una frattura alla mano sinistra. In campo con una vistosa maschera protettiva dopo l'operazione al naso che gli aveva impedito di partecipare alla trasferta di Conference League contro il Cluj, l'attaccante spagnolo ha rimediato l'infortunio alla mano nel corso della ripresa della gara dell'Olimpico di lunedì 27 febbraio ed è stato costretto a lasciare il campo.