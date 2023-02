Sala: "Nessuno vuole più il vecchio San Siro"

"È chiaro che dall'incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune". È la considerazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'incontro con i club sul progetto del nuovo stadio. "Un passo alla volta, aspettiamo e vediamo il Milan cosa dirà. Io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi. Quello che ho sempre detto - ha aggiunto Sala - era che il nuovo stadio, se fatto nelle immediate vicinanze di San Siro, non poteva permettere l'esistenza dello stesso Meazza. Se lo facessero a La Maura il discorso cambia, saremmo costretti a trovare una destinazione per San Siro". "L'unica possibilità è aprire a operatori che vogliono fare eventi concerti, probabilmente degli interessati ci possono anche essere - ha concluso - . La mia esperanza iniziale è sempre stata quella di un ripristino di San Siro, ma le squadre ci hanno fatto ampiamente capire che non é una situazione fattibile".