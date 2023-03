Pioli recupera Bennacer e Calabria in vista della prossima partita contro la Fiorentina. Giornata importante in casa Milan anche per la questione stadio: Beppe Sala, infatti, incontrerà Gerry Cardinale

Buone notizie in casa Milan, che si è ritrovato oggi a Milanello dopo due giorni di riposo (parziale, visto che alcuni giocatori si sono allenati anche in questi giorni). Bennacer e Calabria sono tornati ad allenarsi con il gruppo e dunque, l’infermeria dei rossoneri, è totalmente vuota. Dopo Maignan, Tomori, Ibrahimovic e Florenzi, tornano a disposizione anche altre due pedine: Pioli, ora, ha la rosa al completo e soltanto l’imbarazzo della scelta in vista della prossima gara contro la Fiorentina. Ma anche in ottica di una parte di stagione intensa, dove le gare avranno un peso specifico. Infine, per quanto riguarda gli squalificati, i sostituti di Krunic e Leao saranno probabilmente Bennacer e Rebic in attacco.