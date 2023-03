Sono 11 gli squalificati dal giudice sportivo per la 25^ giornata di Serie A: Pioli è senza Krunic e Leao. Il Sassuolo ritrova Laurienté ma per Berardi niente Cremonese. Il Bologna spera di accorciare i tempi di recupero di Arnautovic. Ad Appiano monitorati Skiniar e Dimarco. Due giornate di stop per Mourinho. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra squalificati e indisponibili