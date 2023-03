Sampdoria, per 120 giorni nessuna istanza di fallimento

Telenord ha pubblicato le carte del provvedimento con cui il tribunale di Genova accoglie la richiesta di composizione negoziata per la Sampdoria: nessuno per i prossimi 120 giorni potrà presentare istanza di fallimento nei confronti del club. In questi 4 mesi sarà necessario risolvere le questioni societarie oppure trovare un nuovo acquirente

Arrivano buone notizie in casa Sampdoria. Il tribunale di Genova ha accolto la richiesta di composizione negoziata. In altre parole, nessuno per i prossimi 120 giorni potrà presentare istanza di fallimento nei confronti del club blucerchiato (ovvero fino a fine giugno). La speranza, naturalmente, è che in questi 4 mesi si possa definire una soluzione interna per risolvere le questioni societarie o in alternativa trovare un possibile acquirente. Per adesso la Sampdoria è al sicuro, come testimoniano le carte del provvedimento del tribunale di Genova pubblicate da Telenord che vi proponiamo qui di seguito.