Un Rocco Commisso che come sempre non le manda a dire. In occasione di un incontro all'Università di Firenze nella facoltà di Economia è tornato sulla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus. ''L'operazione Vlahovic è stata eccellente per noi, meno per la Juventus. Premesso che il giocatore voleva andare alla Juve, abbiamo ricevuto tante critiche riguardo a Cabral e Jovic perché fino a poco tempo fa avevano segnato pochi gol, però al di fuori di Inter e Napoli, la Fiorentina è alla pari dei bianconeri, del Milan e di tutte le altre. Per Cabral abbiamo speso 15 milioni di euro, Jovic è arrivato a zero: insieme finora hanno realizzato 20 reti nelle tre competizioni che stiamo disputando. Mentre Vlahovic ne ha fatti solo 10 di cui due su rigore. Inoltre - ha sottolineato il magnate italo-americano - dalla sua cessione abbiamo incassato 70 milioni"