Il tedesco dell'Inter sceglie il social solitamente utilizzato per condividere le proprie esperienze professionali per raccontarsi fuori dal campo: "È il canale giusto per temi profondi. Voglio parlare delle mie passioni, essere ispirato e ispirare altre persone"

Calciatore, ma non solo. Fuori dal campo, Robin Gosens è un uomo impegnato in diversi progetti, che ama studiare psicologia, ispirare gli altri e lasciarsi ispirare. Tutti motivi per cui ha deciso di aprire un profilo su LinkedIn , social network diffuso soprattutto per la ricerca del lavoro e per condividere le proprie esperienze professionali.

“Mi piacerebbe condividere di più del semplice weekend in cui sono un calciatore professionista dell’Inter. E Instagram non è il canale giusto per temi particolarmente profondi", ha spiegato. “Voglio parlare delle mie passioni, essere ispirato e ispirare altre persone. Vorrei parlare del mio viaggio per diventare un giocatore e la mia ispirazione alla base della creazione della mia fondazione 'Träumen Lohnt Sich'”, continua il tedesco. Una fondazione il cui nome significa “Vale la pena sognare” e che prende il nome dal libro scritto e pubblicato dallo stesso Gosens nella primavera del 2021, con cui fornì supporto alle persone colpite da un forte alluvione in Germania che aveva provocato oltre 200 morti.



“Ma non racconterò solamente i miei progetti, bensì anche traguardi sportivi e un argomento per me appassionante come la psicologia". E ancora, tra le tante attività in cui è coinvolto, un libro per bambini che sta attualmente scrivendo, le prime esperienze come esperto televisivo, i primi passi come imprenditore... Senza dimenticare il ruolo di padre. Oltre al campo c'è di più...