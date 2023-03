Ibra: CDK come me all'Ajax

Dopo aver giocato appena il 25% delle partite di campionato da titolare e aver inciso pochissimo a causa delle difficoltà di ambientamento, Pioli prima dell'Atalanta ha parlato di un ragazzo finalmente diverso. Cresciuto, più convinto e in generale più pronto mentalmente, uno che aiuterà il Milan a vincere le partite. Poche ore dopo gli ha fatto eco Ibra che ha raccontato di aver vissuto momenti simili nel suo primo anno all'Ajax per poi esplodere definitivamente. I compagni lo coccolano, Leao e Brahim su tutti, e nelle ultime partite, nonostante due clamorosi gol sbagliati sotto porta contro Tottenham e Monza, ha fatto intravedere alcuni lampi mostrati ai tempi di Bruges, che avevano fatto innamorare Maldini e Massara al punti da far spendere alla proprietà 32 milioni più bonus per portarlo in Italia. Ora, dopo tanta attesa, si aspettano che il ragazzo batta un colpo o quantomeno che svolti quell'angolo pre-Tottenham per l'inizio di una seconda vita milanista.

Le ultime da Milanello



Con l'infermieria vuota e il Milan al completo, Pioli ha avuto la possibilità di fare prove tattiche complete per Firenze. Squalificati Leao e Krunic, sostituiti da Rebic e Bennacer. Per il resto spazio a diverse rotazioni pensando all'impegno più importante fin qui della stagione, il ritorno di Champions contro il Tottenham.



Probabile formazione (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud