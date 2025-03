Dall'Inter al presente e al suo rapporto con Antonio Conte. Romelu Lukaku si è raccontato in una intervista concessa al 'Corriere dello Sport'. "Io non ho mai odiato l’Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io. Non ho più sentito Lautaro, è un ottimo giocatore e si merita tutto ciò che gli sta capitando". Romelu ha poi parlato del suo rapporto con Antonio Conte. "Odiavo giocare spalle alla porta. Al Chelsea lui fu molto chiaro: 'Se non migliori questo aspetto non puoi giocare con me'. Zero alternative. Lo devo ringraziare perché quello che era il mio punto debole si è trasformato in una qualità - spiega Lukaku -. La strada giusta per arrivare in porta si trova sempre. Adesso giochiamo con due punte, ma fino a poco tempo fa ero in mezzo da solo. Io cerco sempre di essere dominante, se sono dominante il gol lo faccio e comunque aiuto i compagni negli inserimenti".